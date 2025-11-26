Wer eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung bezieht, konnte sich diese bisher bar auszahlen lassen. Von Januar an geht das nicht mehr. Wie viele Menschen sind betroffen?
26.11.2025 - 11:47 Uhr
Die Deutsche Bank wird von Januar 2026 an keine Barauszahlungen von Renten mehr anbieten. Bisher tut sie das als Nachfolgerin der Postbank noch. Allerdings ist jede Bank in der EU dazu verpflichtet, jeder EU-Bürgerin und jedem EU-Bürger, die oder der das wünscht, ein sogenanntes Basiskonto mit allen grundlegenden Zahlungsfunktionen bereitzustellen. Das betont die Deutsche Rentenversicherung in einer Mitteilung.