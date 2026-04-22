Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seiner Ansage zur Altersvorsorge einige Unruhe ausgelöst. Vor allem in Ostdeutschland ist zusätzliches Sparen seltener.
Berlin - Die gesetzliche Rente als "Basisabsicherung": Das von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vertretene Konzept weckt in Ostdeutschland Widerspruch. "Viele Menschen sind dort auf die gesetzliche Rente existenziell angewiesen, weil ihnen oft die Möglichkeiten zur zusätzlichen Vorsorge gefehlt haben", sagte der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) dem "Stern".