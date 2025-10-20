Die Münchinger Feuerwehr erhält eine Fahrzeughalle, außerdem wird ihr Gerätehaus umgebaut. Die geplanten Arbeiten sind aber bloß einen Tropfen auf den heißen Stein.
Das Warten hat sich für den Feuerwehrkommandanten Fabian Kunberger und sein Team gelohnt: Nach gut zwei Stunden Gemeinderatssitzung widmete sich das Gremium von Korntal-Münchingen am Donnerstagabend dem dritten Tagesordnungspunkt: Soll das Gerätehaus in Münchingen umgebaut werden und außerdem eine Fahrzeughalle bekommen? Ja, das soll es, entschieden die Stadträte einstimmig. Der Kommandant Kunberger spricht von einem „wichtigen Signal“. Die Feuerwehr freue sich, dass die Arbeiten „nun endlich“ anlaufen können. „Wir haben in den letzten Monaten intensiv zusammen mit der Stadtverwaltung geplant und alle Optionen abgewogen. Der einstimmige Beschluss zeigt neben dem Bekenntnis zur Feuerwehr als städtischer Pflichtaufgabe auch das Vertrauen des Gemeinderats in die Expertise aller Beteiligten“, sagt Fabian Kunberger.