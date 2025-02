Altes Handwerk in Gerlingen

Seit bald 180 Jahren schleift die Familie Weiß Scheren und Messer. Romeo Weiß bietet seine Dienste in seiner mobilen Werkstatt zurzeit in Gerlingen an – und erzählt von seiner Profession.

Franziska Kleiner 22.02.2025 - 11:31 Uhr

Romeo Weiß dreht das Messer in seiner Hand ein-, zweimal, blickt auf die Klinge, wirft den Schleifbock an, setzt das Messer an. Kurze Zeit später: Mit seinem leisen, kantig klingenden Ratsch fährt das Messer durchs Papier.