 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Dieses Lustspiel ist kein alter Hut

Altes Schauspielhaus Dieses Lustspiel ist kein alter Hut

Altes Schauspielhaus: Dieses Lustspiel ist kein alter Hut
1
Dorfrichter Adam (Mitte, Andreas Klaue) bringt Eve (Marie Schröder) in Bedrängnis. Foto: Tobias Metz

Im Alten Schauspielhaus ist Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“ über Macht und deren Missbrauch zu sehen – und wirkt dabei verblüffend modern.

Ein wahrhaft sprechendes Bühnenbild hat sich Leif-Erik Heine für Heinrich von Kleists berühmte Komödie „Der zerbrochne Krug“ im Alten Schauspielhaus ausgedacht. Da steht ein massiver Richtertisch, doch daneben liegen Heuballen herum. Damit wird erst einmal tiefste Provinz in Szene gesetzt, das Stück spielt in einem niederländischen Dorf des 18. Jahrhunderts. Hinter dem Gerichtstisch aber ragen schräge Holzlatten in die Luft, und unter der Decke hängen gänzlich verquer ein Fenster und ein Stuhl. Und durch den Richtertisch geht ein mächtiger Spalt. Hier stimmt etwas nicht, schreit das Bühnenbild, die normale Ordnung der Dinge funktioniert nicht mehr. Der Dorfrichter Adam schläft in einem Bett mit zwei Türen direkt unter seinem Richtertisch, eine geradezu kafkaeske Idee Heines (Bühne und naturalistisch-historische Kostüme).

 

Der Dorfrichter als peinliche Figur

Eine peinliche Figur ist der Dorfrichter. Dass seine Weste falsch geknöpft ist, ist noch das Wenigste. Sein Schädel präsentiert zwei blutige Wunden, und die Perücke, die seine Würde als Justizperson unterstreichen soll, ist verschwunden. Eine Katze habe in ihr gejungt, behauptet Adam. Die Perücke fungiert später als wichtiges Beweisstück. Frau Marthe Rull (sehr bestimmt und temperamentvoll: Stefanie Klimkait) beklagt einen zerbrochenen Krug, der durch eine Bemalung mit historischen Szenen sehr wertvoll ist. Der Krug ging zu Bruch, als Ruprecht (dauerwütend: Denis Riffel) Marthes Tochter Eve (Marie Schröder), seine Verlobte, besuchte. Ruprecht aber bestreitet, den Krug zerstört zu haben, das habe ein gleichzeitig anwesender Zweit-Liebhaber Eves getan. Schon nach zwanzig Minuten wird dem Zuschauer klar, wer das war: Richter Adam. Doch nun hebt eine irrwitzige Handlung an, in der Adam seine Schuld zu verdecken sucht. Er ist damit wie Ödipus in der schaurigen Situation, herausfinden zu müssen, dass er selbst der Schuldige ist. Anders als Ödipus weiß Adam das von Anfang an. Kleist lässt die Gerichtsverhandlung höchst spannend und unterhaltsam mit diversen überraschenden Wendungen zum Ziel gelangen. Der Zuschauer kennt den Täter und schaut genüsslich zu, wie dieser zur Strecke gebracht wird.

Unsere Empfehlung für Sie

Jüdische Kulturwochen in Stuttgart: Schauspielerin Natalie O’Hara: vom „Bergdoktor“ zum „Herzensprojekt“

Jüdische Kulturwochen in Stuttgart Schauspielerin Natalie O’Hara: vom „Bergdoktor“ zum „Herzensprojekt“

Ein Abend von großer Intensität: Natalie O’Hara, bekannt aus „Der Bergdoktor“, erinnert im Alten Schauspielhaus an die jüdische Pianistin und KZ-Überlebende Alice Herz-Sommer.

Am Anfang steht Adam gewaltig unter Druck, denn beim Dorfgericht erscheint der Gerichtsrat Walter (kühl-souverän: Antonio Lallo), um zu überprüfen, ob neben den Heuballen ordentlich Recht gesprochen wird. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Der perückenlose Dorfrichter ist schlichtweg befangen, beschimpft er doch Zeugen als Schwätzer und „Hund“ oder flüstert manipulativ auf Eve ein. Auch die Verhandlung gerät absurd, denn der Kontrolleur Walter greift ständig ein. Andreas Klaue spielt den nicht studierten Richter (das gab es in den Niederlanden damals wirklich) einleuchtend mit kräftiger Stimme und scheinbar in sich ruhend, aber doch unsicher und angeschlagen. Ausdrucksstark gerät sein wechselndes Mienenspiel, fast wie ein Pantomime wirkt er da.

Kleists Stück wurde 1808 durch Goethe uraufgeführt und floppte, wofür der Autor Goethe verantwortlich machte. Heute aber zeigt es sich überraschend gegenwartsnah. Der Dorfrichter Adam behauptet gegenüber Eve fälschlich, er könne Ruprecht ein Attest besorgen, damit dieser vom gefährlichen Wehrdienst in den niederländischen Kolonien freigestellt würde. Dafür verlangt Adam von Eve erotische Gegenleistungen, ein typischer MeToo-Fall. Überhaupt geht es in diesem Mikrokosmos um Macht und deren Missbrauch, um Recht und Rechtsbeugung, aktuelle Fehlentwicklungen in autokratischen politischen Systemen der Gegenwart.

Was für eine Sprache!

„Der zerbrochne Krug“ ist eher eine Groteske als ein Lustspiel (man lacht nicht so oft) und in seiner Absurdität ganz modern. Und was für eine Sprache! Klar und eindeutig, dazu bildhaft-drastisch. „Sag ihm, dass du kein Braten für ihn bist“, beschwört Ruprecht, der einen Nebenbuhler befürchtet, seine Verlobte Eve. Marie Schröder als Eve schweigt meistens, aber scheint fast zu explodieren, was sie am Schluss auch tut. Ulrich Wiggers hat das alles solide und gut nachvollziehbar inszeniert, er setzt auf Kleists prägnante, sinnliche Sprache und ein einleuchtend agierendes Ensemble.

Der zerbrochne Krug: Altes Schauspielhaus, Vorstellungen bis 6. Dezember.

Weitere Themen

FilmLänd Baden-Württemberg: Wiebke Wiesner wird oberste Filmförderin im Land

FilmLänd Baden-Württemberg Wiebke Wiesner wird oberste Filmförderin im Land

Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg hat eine neue Geschäftsführerin. Wiebke Wiesner kommt von der Produktionsallianz. Was kann man erwarten?
Von Nikolai B. Forstbauer
Altes Schauspielhaus: Dieses Lustspiel ist kein alter Hut

Altes Schauspielhaus Dieses Lustspiel ist kein alter Hut

Im Alten Schauspielhaus ist Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“ über Macht und deren Missbrauch zu sehen – und wirkt dabei verblüffend modern.
Von Cord Beintmann
„Theken-Cowboys“ in der ARD: Trinkhallen-Profis unter sich

„Theken-Cowboys“ in der ARD Trinkhallen-Profis unter sich

„Theken-Cowboys“ ist eine famos gespielte, mit perfektem Timing inszenierte und temporeich erzählte Komödie über drei Freunde, die einem Mafia-Clan in die Quere kommen.
Von Tilmann P. Gangloff
Trend 2050: Religion und Glaube in 14 Thesen

Was glauben die Deutschen in 25 Jahren? Trend 2050: Religion und Glaube in 14 Thesen

Wie wird die religiöse Landkarte Deutschlands aussehen? Welche Bedeutung werden Glaube und Unglaube haben? Kehren die Götter zurück oder siechen die Religionen dahin? Und was wird aus den christlichen Kirchen? Wir wagen einen Ausblick auf die religilöse Karte Deutschlands im Jahr 2050.
Von Markus Brauer
„Falco in Concert“ in Stuttgart: Falcos Weggefährten sind sich über sein Leben einig, aber nicht über seinen Tod

„Falco in Concert“ in Stuttgart Falcos Weggefährten sind sich über sein Leben einig, aber nicht über seinen Tod

40 Jahre nach dem Hit „Rock Me Amadeus“ kommt die Show „Falco in Concert“ an diesem Montag nach Stuttgart. Vorher äußern sich Weggefährten über das Leben und Sterben des Popstars.
Von Michael Werner
Konzert in der Liederhalle: Sound mit Fernweh: So war’s bei Kruder & Dorfmeister

Konzert in der Liederhalle Sound mit Fernweh: So war’s bei Kruder & Dorfmeister

Das österreichische DJ-Duo Kruder & Dorfmeister hat in der Stuttgarter Liederhalle seine sehr tanzbaren „K&D-Sessions“ von 1998 live aufgeführt – vor bestuhltem Saal. Funktioniert das?
Von Kathrin Horster
Schauspieler André Eisermann: „Jede Naturkatastrophe war nichts gegen Vilsmaiers Naturgewalt“

Schauspieler André Eisermann „Jede Naturkatastrophe war nichts gegen Vilsmaiers Naturgewalt“

Dreißig Jahre nach den Dreharbeiten zu „Schlafes Bruder“ erinnert sich der Schauspieler André Eisermann an wüste Zeiten.
Von Frank Schwaibold
„Tatort“-Kritik: „Erika Mustermann“ – So war der „Tatort“ aus Berlin

„Tatort“-Kritik „Erika Mustermann“ – So war der „Tatort“ aus Berlin

Die Kommissare Karow und Bonard bleiben blass, mehr Eindruck hinterlässt das traurige Schicksal der venezolanischen Wirtschaftsflüchtlinge. Die Kritik zum „Tatort“ aus Berlin.
Von Ulla Hanselmann
Büchner-Preis für Ursula Krechel: Ursula Krechels Geständnis

Büchner-Preis für Ursula Krechel Ursula Krechels Geständnis

Ursula Krechel entwickelt in ihrer Dankesrede für den Büchner-Preis eine Poetik des Verborgenen – und lüftet ein Geheimnis.
Von Stefan Kister
James Rizzi: Rizzis New Yorker Atelier in Tübingen

James Rizzi Rizzis New Yorker Atelier in Tübingen

Seine bunten Wimmelbilder sind beliebt, weil sie gute Laune machen. Jetzt kann man in Tübingen sogar sehen, wie der New Yorker Star lebte.
Von Adrienne Braun
Weitere Artikel zu Altes Schauspielhaus Premiere Theater
 