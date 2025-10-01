Mit uns sind Sie näher dran an Fernseh- und Theaterstar Helmut Zierl: Am 7. Oktober ist Zierl im Alten Schauspielhaus Gast unserer Reihe „Ortstermin“. Sie können dabei sein.
01.10.2025 - 13:37 Uhr
Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Kultureinrichtungen aus? Wer sind die Macher? Die Veranstaltungsreihe „Ortstermin“ dieser Zeitung gibt Antworten. Nächste Station ist am Dienstag, 7. Oktober, um 17 Uhr das Alte Schauspielhaus in Stuttgart. Anlass ist das aktuelle Stück „Blind“ mit Helmut Zierl und Lisa Wildmann.