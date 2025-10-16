In der Ausstellung „BUNT“ dürfen Kinder Kunst und Kultur kreativ erleben. Zur Eröffnung gibt es ein kostenloses Programm. Unsere Kinderreporter durften die Ausstellung vorab testen.
16.10.2025 - 10:09 Uhr
Ein Fest der Farben, Formen und Sinneseindrücke – das verspricht die neue Mitmachausstellung im Alten Schloss in Stuttgart. Unter der Überschrift „BUNT“ sind Kinder dazu eingeladen, ihre kreativen Möglichkeiten zu entdecken und auszuprobieren. So soll das intuitive Erleben von Kunst und Kultur gefördert werden.