In der Ausstellung „BUNT“ dürfen Kinder Kunst und Kultur kreativ erleben. Zur Eröffnung gibt es ein kostenloses Programm. Unsere Kinderreporter durften die Ausstellung vorab testen.

Ein Fest der Farben, Formen und Sinneseindrücke – das verspricht die neue Mitmachausstellung im Alten Schloss in Stuttgart. Unter der Überschrift „BUNT“ sind Kinder dazu eingeladen, ihre kreativen Möglichkeiten zu entdecken und auszuprobieren. So soll das intuitive Erleben von Kunst und Kultur gefördert werden.

Das Kindermuseum im Alten Schloss bezeichnet sich als Junges Schloss. Künstlerische Interpretationen zu Themen wie Muster, Licht, Schatten oder Klänge regen zum Mitmachen und Gestalten an und lassen junge Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Sinnen in eine bunte Welt eintauchen. Sie mischen und sortieren die Farben des Regenbogens, lassen Linien tanzen, gestalten Raum mit großen Formbausteinen, legen magische Muster oder musizieren gemeinsam mit rhythmischen Beats.

Die Kinderreporter von Pauls Kinderzeitung durften die Ausstellung vorab testen, das Ergebnis sehen Sie im Video:

„BUNT“ schlägt auch eine Brücke zu den Sammlungen des Landesmuseums Württemberg. So werden in die Mitmachausstellung für Kinder ausgewählte Exponate aus unterschiedlichen Epochen einbezogen; beispielsweise aus den Bereichen Archäologie, Kunstgeschichte, Populär- und Alltagskultur. Neben ihrer historischen Bedeutung zeichnen sich diese Objekte durch Besonderheiten bei Farbe, Form oder Material aus. Als Maskottchen begleitet ein neugieriger kleiner Punkt die jungen Besucherinnen und Besucher kindgerecht durch die Ausstellung und bietet einen zusätzlichen erzählerischen Zugang.

Kinderbeirat hat im Vorfeld Ideen eingebracht

Damit die Umsetzung die Wünsche der jungen Besucherinnen und Besucher auch erfüllt, hat das Ausstellungsteam im Vorfeld wieder mit einem Kinderbeirat zusammengearbeitet. Dessen Mitglieder bringen ihre Ideen ein und helfen mit, dass Mitmachstationen wie große Malwände oder auch Gelegenheiten für Rollenspiele eingeplant werden. Ein inklusiver Ansatz und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sind wichtiger Bestandteil der Ausstellungsplanung. Die Stationen sind mehrsinnig angelegt, Videos in deutscher Gebärdensprache sowie beschreibende Audiostationen geben jeweils eine Einführung in die Bereiche.

Die neue Mitmach-Ausstellung „BUNT“ wird am Wochenende, 18. und 19. Oktober, offiziell eröffnet. Gleichzeitig feiert das Kindermuseum des Landesmuseums Württemberg seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass ist an beiden Tagen von jeweils 10 bis 17 Uhr ein buntes Programm im Museumsfoyer geboten. Die Teilnahme an dieser Rahmenveranstaltung ist kostenfrei. Der Besuch der Ausstellung ist allerdings kostenpflichtig. Die Karten kosten sieben, ermäßigt fünf Euro. Es empfiehlt sich dringend online zu reservieren. Die Ausstellung dauert bis 2. August 2026. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.