Die Fahrt eines Schulbusses nimmt ein schreckliches Ende: Ein Mann greift den Fahrer an, während im Bus Kinder sitzen.

red/dpa 18.09.2024 - 16:37 Uhr

Weil er in Althengstett (Kreis Calw) den Fahrer eines Schulbusses mit einem Messer angegriffen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 26 Jahre alte Mann werde des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige soll am Dienstag von außen unvermittelt mehrfach durch das geöffnete Seitenfenster auf den Schulbusfahrer eingestochen haben, als dieser verkehrsbedingt halten musste. Danach flüchtete er. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach ihm und nahm ihn kurz darauf vorläufig fest.