Der Althütter Rathauschef Reinhold Sczuka (CDU) kandidiert erneut für die Wahl zum Bürgermeister. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 26. Mai.

Chris Lederer 22.04.2025 - 11:27 Uhr

Seit 1993 lenkt Reinhold Sczuka (CDU) die Geschicke der Gemeinde Althütte (Rems-Murr-Kreis) – und will es auch künftig tun: Der amtierende Bürgermeister hat sich am Osterwochenende offiziell für die Wahl am 22. Juni 2025 beworben. Damit strebt der 58-Jährige eine fünfte Amtszeit an. Bis 26. Mai können weitere Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bewerbung abgeben.