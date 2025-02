Eine Imbissbude auf dem Dorf – Lisa-Marie Gruber hat es gewagt und sich mit der „Brathütte“ selbstständig gemacht. Die klassische Currywurstbude entwickelt sich langsam, aber sicher zum Treffpunkt.

Phillip Weingand 12.02.2025 - 09:57 Uhr

Fünfmal wie immer – so und ähnlich lauten in der Brathütte in Althütte die Bestellungen. Lisa-Marie Gruber kennt viele ihrer Kunden gut, ihr Imbiss an der Ebniseestraße hat sich in den vergangenen Monaten zu einem regelrechten Treffpunkt entwickelt. Ein Ort, an dem die Zeit ein bisschen stillzustehen scheint.