Auf Marktplatz in Leonberg und dem Kirchplatz in Eltingen wird an Silvester das alte Jahr verabschiedet – Oberbürgermeister Martin-Georg Cohn hält zum letzten Mal seine Ansprache.

Der Altjahrabend auf dem Marktplatz und dem Eltinger Kirchplatz hat Tradition. Am 31. Dezember lädt die Stadt Bürgerinnen und Bürger zum besinnlichen Ausklang des Jahres ein. Auf dem festlich dekorierten Leonberger Marktplatz beginnt die Altjahrabendfeier um 17 Uhr. Die Ansprache von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn – seine letzte in Amt und Würden – wird musikalisch vom Musikverein Lyra Leonberg sowie dem Ökumenischen Bläserkreis umrahmt. Auf dem Eltinger Kirchplatz beginnen die Feierlichkeiten um 18.15 Uhr. Für den musikalischen Beitrag sorgen dort der Posaunenchor des CVJM und der Lyra. Auch hier hält der OB eine Ansprache.

Bürgerinnen und Bürger können Kerzen auf den Fenstersims stellen

„Leonbergerinnen und Leonberger, die im Umkreis des Markt- oder Kirchplatzes wohnen, können in besonderer Art an dem Fest teilnehmen und gerne Kerzen auf ihre Fensterbank stellen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Denn auch zu diesem Jahreswechsel solle der Brauch der erhellten Fenster fortgesetzt werden.

Auf dem Marktplatz schenkt das Team des Gastro-Betriebs „Zweitwohnung“ in seiner Hütte im Auftrag der Stadt kostenfreien Glühwein aus. Neu in diesem Jahr: In der Adventshütte am Alten Rathaus bietet das Team des „New Irish Pub Leonberg Murphy’s Law“ Speisen und Getränke zum Verkauf an. In Eltingen übernimmt der Bürgerverein den Ausschank des kostenfreien Glühweins.

Der Brauch der Altjahrabendfeier lässt sich in Leonberg wohl auf das Jahr 1635 zurückführen. Damals sorgte die Pest für viele Tote, auch in Leonberg. „Die Obrigkeit hat damals angeordnet, dass in allen Wohnungen, die noch bewohnt waren, ein Licht im Fenster aufzustellen sei, damit man sehe, dass noch Leben im Haus sei“, überliefern alte Texte im Stadtarchiv. Urkundlich belegen lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Lichterbrauch und einer Feier auf dem Marktplatz zumindest seit dem Jahr 1817.

Altjahrabendfeier in Eltingen zeitweise verboten

Die Altjahrabendfeier in Eltingen geht auf Anregung von Schultheiß Emil Arnold zurück. Er wollte im Jahr 1925 eine „Jahresschlussfeier“, eine „Silvesterfeier“, unter Beteiligung der Gesangs- und Musikverein veranstalten. 1926 fand die Feier wieder statt und der Eltinger Gemeinderat beschloss, die Kosten für die Kerzen zu übernehmen. 1933 wurde die Feier vom damaligen stellvertretenden Bürgermeister verboten. Erst im Jahr 1951 wurde die Feier, nach Vorbild der Leonberger Altjahrabendfeier, wieder etabliert.