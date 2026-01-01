Altjahrabendfeier in Leonberg: „Die ersten Wochen haben gezeigt, dass Zusammenarbeit wieder möglich ist“

Erhellt Kerzenlicht in der Abenddämmerung die Fachwerkfenster rund um den historischen Marktplatz und ist der Eltinger Kirchplatz in Fackelschein getaucht, sind die Stunden des scheidenden Jahres gezählt. Dann hat das Stadtoberhaupt, wie seit Jahrhunderten Brauch ist, die Bürgerschaft zur Altjahrabendfeier eingeladen, um gemeinsam das vergangene Jahr einzuordnen, aber auch nach vorne zu schauen. Viele hundert interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dieses Mal gekommen, um der ersten öffentlichen Rede den neuen Oberbürgermeister Tobias Degode Gehör zu schenken.