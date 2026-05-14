Ihr Privatleben hat Angela Merkel als Kanzlerin immer geschützt gehalten. Viel verrät sie auch jetzt nicht. Aber ein wenig schon. Etwa über ihren grünen Daumen und ein kleines Laster.
14.05.2026 - 06:45 Uhr
Berlin - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit den Erfolgen ihrer Gartenarbeit nicht wirklich zufrieden. Diese seien "nicht so, wie ich es mir manchmal vorstelle", sagte sie dem Magazin "Focus". Manches gelinge, manches nicht. "Ich tröste mich damit, dass es auch von der Bodenbeschaffenheit abhängt."