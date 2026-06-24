Der Platz neben Gerhard Schröder ist seit Jahren frei. Bald wird die Leerstelle gefüllt.
Berlin - Fünf Jahre nach dem Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft hat sich Angela Merkel für die sogenannte Ahnengalerie im Bundeskanzleramt porträtieren lassen. Dafür stand sie dem bislang eher unbekannten 28 Jahre alten Künstler Jérémy Queyras Modell, wie die "Zeit" berichtet. Seit dem Sommer 2025 hat er die ehemalige Kanzlerin demnach immer wieder getroffen und sie in einem eigens eingerichteten Atelier in Berlin porträtiert. Die Wochenzeitung hat den Prozess exklusiv begleitet.