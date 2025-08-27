Zehn Jahre nach ihrem Satz «Wir schaffen das» blickt Angela Merkel zurück - aber auch voraus: Zu einer möglichen Bundespräsidentin hat sie deshalb eine klare Meinung.
27.08.2025 - 20:36 Uhr
Augsburg - Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hält es selbstredend für denkbar, dass erstmals eine Frau Bundespräsidentin wird. "Das finde ich richtig", sagte Merkel bei einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen". Sie könne sich das "sehr gut vorstellen". "Dass man da auch schon wieder darüber sprechen muss, ist ja auch schon wieder komisch", fügte sie hinzu. Es gebe viele Frauen mit großer politischer Erfahrung. Merkel betonte aber, sie wolle sich in die im Jahr 2027 anstehende Entscheidung nicht einmischen.