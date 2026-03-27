Altkleider-Sammlung im Südwesten: Warum Hunderte Container verschwinden – und wo der Staat mit Geld einspringt

Wer seinen Kleiderschrank ausmistet und die noch brauchbaren Klamotten nicht einfach im Hausmüll entsorgen möchte, ist dankbar über Altkleider-Container vor Ort: Kleidungsstücke in einen Sack – und im besten Fall ab auf die Reise zu einem neuen Besitzer oder zu einem neuen Leben als Putzlappen. Doch diese Kreislaufwirtschaft steckt tief in der Krise: Die gemeinnützigen Sammelorganisationen klagen über Müll in den Containern, Fast Fashion und unbrauchbare Billigware von chinesischen Plattformen wie Temu, die kaum mehr wiederverwendet werden können. Oft ein Verlustgeschäft.