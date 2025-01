Fachwerkhaus in Vollbrand - “Löscharbeiten bis in die Nacht“

Flammen und eine große Rauchwolke inmitten der Altstadt: In Riedlingen brennt ein Fachwerkhaus. Zwei Menschen werden vermisst.

atr/dpa/lsw 12.01.2025 - 22:49 Uhr

In einem Fachwerkhaus inmitten der Altstadt in Riedlingen (Kreis Biberach) ist ein Feuer ausgebrochen, zwei Personen werden weiterhin vermisst. Zuvor war laut eines Sprechers der lokalen Feuerwehr am späten Abend eine weitere Person vermisst worden - die sich aber während des Brandes außer Haus befunden habe, wie sich später herausstellte.