Die Zahl der Demenzfälle in Baden-Württemberg wird in den nächsten 30 Jahren von heute knapp 150.000 auf mehr als 280.000 zunehmen. Das zeigt eine Prognose der AOK.

Seit Jahren warnen Mediziner weltweit vor explodierenden Demenzzahlen. Eine der Hauptursachen: die steigende Lebenserwartung. Auch für Baden-Württemberg rechnen Experten daher mit zunehmenden Zahlen. So geht eine aktuelle Prognosen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) davon aus, dass sich die Fälle bis zum Jahr 2060 fast verdoppeln werden: von heute knapp 150.000 auf mehr als 280.000.

Dieser deutliche Zuwachs kann laut der Prognose, die in Kooperation mit den Universitäten Trier, Rostock und Köln entstanden ist, allerdings abgemildert werden - und zwar, wenn es gelingt, Präventionsmaßnahmen deutlich zu stärken. Laut Wido kann nach heutigem Stand der Wissenschaft eine Verbesserung bei vielen Faktoren dazu beitragen, dass etwa die Hälfte der Demenz-Neuerkrankungen vermieden werden kann. Dazu gehören unter anderem die Vermeidung von Bluthochdruck und Diabetes, aber auch ein höheres Bildungsniveau.

Gesunder Lebensstil kann vorbeugend wirken

Wenn man diese Präventionsszenarien zugrunde legt, könnten die Demenz-Fallzahlen im Jahr 2060 deutlich niedriger liegen und sich zwischen 170.000 und 200.000 Fällen stabilisieren: „Die alternativen Szenarien machen deutlich, welches enorme Potenzial in der Prävention steckt“, so Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. Schon vergleichsweise kleine Verbesserungen bei den Neuerkrankungsraten könnten langfristig sehr große Effekte haben. „Durch Prävention und eine gute Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, durch Bildung und lebenslanges Lernen, die Behandlung von Hörstörungen sowie durch den Verzicht auf Rauchen und durch Vermeidung sozialer Isolation kann einer Demenzentwicklung vorgebeugt werden.“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt folgende Maßnahmen, um das Demenz-Risiko zu mindern:

nicht rauchen

keinen oder nur wenig Alkohol trinken

auf ein gesundes Körpergewicht achten

sich gesund und ausgewogen ernähren (nach dem Vorbild der Mittelmeer-Küche)

Sport und Bewegung in den Alltag einbauen

Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes sowie hohe Cholesterin-Werte behandeln lassen

Trotzdem: Ein gesunder Lebensstil kann zwar zur Vorbeugung beitragen, manche Faktoren lassen sich aber nicht ändern. So haben etwa ältere Menschen generell ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Frauen sind öfter betroffen als Männer. Zudem tragen bestimmte Gene dazu bei. Auch gibt es weiterhin keine Medikamente, die Demenzen verhindern oder kurieren können. Es wird allerdings diskutiert, ob bestimmte Medikamente, unter anderem mit den Wirkstoffen Ginkgo biloba sowie Acetylsalicylsäure, dabei helfen können, Demenz vorzubeugen.

Ländliche Gebiete stärker von Demenz betroffen

Die Prognose der Demenz-Entwicklung und der Bevölkerungszahlen basiert auf einem neuartigen Verfahren, mit dem es auch möglich ist, Ergebnisse regional fein gegliedert bis auf Kreisebene darzustellen. In den Ergebnissen auf Ebene der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg zeigt sich laut Wido, dass die bereits heute bestehenden Unterschiede zwischen städtischen Regionen mit relativ junger Bevölkerung und ländlichen Regionen mit relativ alter Bevölkerung zunehmen werden.

Im Jahr 2020 reichte die Spanne der so genannten Demenz-Prävalenz in Baden-Württemberg von 1,0 Prozent in Tübingen bis 1,9 Prozent in Baden-Baden. Für das Jahr 2060 wird eine Spanne von 1,8 Prozent in Heilbronn bis zu 3,2 Prozent im Neckar-Odenwald-Kreis prognostiziert. Hohe Demenz-Prävalenzen werden also insbesondere für ländliche Regionen im Nordosten Baden-Württembergs prognostiziert. Auf Landesebene würde in Baden-Württemberg im Jahr 2060 ein Prävalenzwert von 2,5 Prozent erreicht. Damit wird für Baden-Württemberg bundesweit der niedrigste Wert vorhergesagt.

Wer wird Demenz-Patienten künftig pflegen?

Auf die Gesellschaft werden auch hier weitere Belastungen zukommen: Die Prognosen gehen nicht nur von zunehmend mehr älteren Menschen aus, sondern auch von einem Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Dementsprechend wird es immer weniger Menschen im Alter von 20 bis 65 Jahren gegen, die die Versorgung der Demenz-Patienten gewährleisten können. Im Jahr 2020 stand rechnerisch einem Demenzfall eine Zahl von etwa 48 Personen im erwerbsfähigen Alter für die Versorgung gegenüber. Im Jahr 2060 werden es laut Wido nur noch 23 sein.

Selbst im optimalen Präventionsszenario, in dem sich die Demenz-Fallzahlen stabilisieren, wird sich das Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter verschlechtern, sodass auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter immer noch 2,6 Demenzfälle kommen. Im Vergleich zum Wert von 2,1 im Jahr 2020 entspricht das einer relativen Zunahme um mehr als 25 Prozent des Versorgungsbedarfs.

Die Zahlen der AOK zeigen auch hier ein starkes Stadt-Land-Gefälle - in ländlichen Gebieten wird die Versordungssituation noch schwieriger werden. „Unsere Ergebnisse zeigen klar: Demenz ist eine ganz konkrete Herausforderung auf kommunaler Ebene. Die regionalen Unterschiede werden größer. Darauf müssen sich Versorgungsstrukturen, Pflegeangebote und Kommunalpolitik einstellen“, betont Johannes Bauernfeind.