Die Zahl der Demenzfälle in Baden-Württemberg wird in den nächsten 30 Jahren von heute knapp 150.000 auf mehr als 280.000 zunehmen. Das zeigt eine Prognose der AOK.
16.06.2026 - 11:52 Uhr
Seit Jahren warnen Mediziner weltweit vor explodierenden Demenzzahlen. Eine der Hauptursachen: die steigende Lebenserwartung. Auch für Baden-Württemberg rechnen Experten daher mit zunehmenden Zahlen. So geht eine aktuelle Prognosen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) davon aus, dass sich die Fälle bis zum Jahr 2060 fast verdoppeln werden: von heute knapp 150.000 auf mehr als 280.000.