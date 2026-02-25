Am 10. März spricht im Schloss Deufringen eine Expertin zum Thema faire Kleidung. Davor findet im Rittersaal ein Kleidertausch statt. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen.

In Aidlingen ist man stolz auf die Zertifizierung als Fairtrade-Gemeinde. Um den Titel mit Leben zu füllen, organisiert die Steuerungsgruppe um Altbürgermeister Ekkehard Fauth immer wieder Veranstaltungen, die fairen Handel zum Thema haben. Passend dazu findet am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr ein Fachvortrag zum Thema „Faire Kleidung“ statt.

Karin Pfisterer, Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik, wird im Rittersaal im Schloss Deufringen darüber sprechen, warum faire Kleidung mehr ist als ein Modewort und warum Trends wie Fast Fashion und Ultra Fast Fashion nicht nur den Menschen schadet, die dafür unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, sondern auch all jenen, die solche oft von Chemikalien verseuchte Kleidung tragen. Pfisterer spricht über soziale Gerechtigkeit, ökologische Verantwortung und wie unser aller Konsumverhalten zur Veränderung beitragen kann.

Organisatoren veranstalten erstmals Kleidertausch

Damit der Vortrag auf möglichst großes Interesse stößt, haben die Organisatoren sich für das Vorprogramm in der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 Uhr etwas Besonderes einfallen lassen: einen Kleidertausch. Dieses Format findet erstmals im Rahmen einer Veranstaltung der Fairtrade-Gemeinde Aidlingen statt. Die Idee dahinter ist einfach: „Kleider tauschen macht Spaß, ist nachhaltig, kostenlos und bewirkt, dass Jeans, T-Shirts und Co. wieder in Umlauf kommen und sie dadurch länger getragen werden“, erklären die Veranstalter.

Bei Kleidertauschaktionen bringt jeder Gast gut erhaltene, aussortierte Kleidung mit. Im Gegenzug darf man für sich selbst angebotene gebrauchte Teile auswählen.

„Da im Rittersaal nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, haben wir uns dazu entschlossen, die Teilnehmerzahl auf 30 zu begrenzen“, erklärt Ekkehard Fauth. Wer teilnehmen möchte, sollte sich per E-Mail unter fairtrade@aidlingen.de anmelden. Wer teilnimmt, bringt fünf Kleidungsstücke mit (nur Oberbekleidung, sauber und gut erhalten). Nicht erwünscht sind Accessoires, Schuhe, Unterwäsche oder Badebekleidung.

Alle Teilnehmenden dürfen selbst bis zu fünf Kleidungsstücke kostenlos mitnehmen – sie sind aber nicht dazu verpflichtet. Kleidungsstücke, die am Ende übrig geblieben sind, können von den Eigentümern wieder mitgenommen werden oder werden für die Kleidersammlung gespendet.