Am 10. März spricht im Schloss Deufringen eine Expertin zum Thema faire Kleidung. Davor findet im Rittersaal ein Kleidertausch statt. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen.
25.02.2026 - 12:00 Uhr
In Aidlingen ist man stolz auf die Zertifizierung als Fairtrade-Gemeinde. Um den Titel mit Leben zu füllen, organisiert die Steuerungsgruppe um Altbürgermeister Ekkehard Fauth immer wieder Veranstaltungen, die fairen Handel zum Thema haben. Passend dazu findet am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr ein Fachvortrag zum Thema „Faire Kleidung“ statt.