Seit fünf Jahrzehnten besteht die Stadt Remseck am Neckar. Das wird am Freitag und Samstag auch beim Marktplatzfest zelebriert.

Andreas Hennings 16.05.2025 - 11:00 Uhr

Das Marktplatzfest in Remseck am Freitag und Samstag, 16. und 17. Mai, steht im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der Stadt. Es beginnt am Freitag um 17 Uhr, um 17.45 Uhr folgt die Eröffnung mit dem Fassanstich. Am Samstag wird ab 14 Uhr gefeiert – parallel findet von 14 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im Rathaus und Kubus statt.