Die deutsche Musikgröße Anne Haigis gastiert am 18. April beim Ehninger EkuThek-Verein.
23.03.2026 - 10:48 Uhr
Lange mussten die Aktiven des Ehninger Kultur- und Theaterkellers (EkuThek) warten, aber jetzt hat es geklappt: Am 18. April rockt Anne Haigis im Rahmen ihrer Rauch-Zart-Tour die Theaterkellerbühne in der Wilhlemstraße in Ehningen. Die vom Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckte Sängerin stand schon mit Musikgrößen wie Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki oder den Harlem Gospel Singers auf der Bühne.