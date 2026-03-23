Lange mussten die Aktiven des Ehninger Kultur- und Theaterkellers (EkuThek) warten, aber jetzt hat es geklappt: Am 18. April rockt Anne Haigis im Rahmen ihrer Rauch-Zart-Tour die Theaterkellerbühne in der Wilhlemstraße in Ehningen. Die vom Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckte Sängerin stand schon mit Musikgrößen wie Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki oder den Harlem Gospel Singers auf der Bühne.

Mit einigen dieser Weggefährten hat sie zeitlose Klassiker erschaffen, darunter der Song „No man`s land“, den Tony Carey gemeinsam mit Anne Haigis und Eric Burdon berühmt gemacht hat. Die Country-Ballade über Soldaten des Amerikanischen Bürgerkriegs ist heute so aktuell wie eh und je.

Anne Haigis steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne

Auch nach mehr als 40 Jahren auf der Bühne, nach 16 Studio- und Live-Alben sowie nach zahlreichen Solo- und Gemeinschaftsprojekten begeistert Anne Haigis noch immer ihr Publikum. Musikalisch liegen ihre Wurzeln im US-Rock und Blues sowie im Gospel und Singer/Songwriter-Genre.

Das absolute Highlight eines jeden ihrer Konzerte ist und bleibt aber der ursprünglich von Tom Waits geschriebene „Tom Traubert’s Blues“ mit seinem emotionalen „Waltzing Matilda“-Refrain. „Es ist dieser magische Moment, in dem Anne Haigis mit hemmungsloser Offenheit ihr Innerstes nach außen kehrt und dafür regelmäßig Begeisterungsstürme erntet“, schreiben die Ehninger Veranstalter schon voller Vorfreude auf dieses Gastspiel.

Ein Konzertabend wie ein vorbeirauschender ICE

„Ein Konzertabend mit Anne Haigis ist wie der Aufenthalt auf dem Bahnsteig, wenn der ICE freie Durchfahrt hat. Festen Halt suchen, dann fliegen die Haare nach hinten. So viel Dampf, so viel Volumen, so viel Ausdruck, unbändige Lust am Leben und an der Musik“, heißt es in einer begeisterten Konzertkritik.

Wer diesen rockenden Zug nicht verpassen will, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern – entweder über Reservix oder per E-Mail an info@ekuthek.com. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.