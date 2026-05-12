Am Montagnachmittag soll ein Mann am Busterminal des Stuttgarter Flughafens kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt haben. Diese Strafe droht ihm nun.

Natalie Kanter 12.05.2026 - 14:07 Uhr

Die Polizei des Reviers Flughafen ermittelt seit Montagnachmittag gegen einen 47-Jährigen. Der Mann soll um 15.45 Uhr am Busterminal des Airports kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt haben, wie die Polizei mitteilt. Streifenbeamte konnten die Flammen löschen. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Für den Mann wird das Ganze Folgen haben. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.