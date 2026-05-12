Am Montagnachmittag soll ein Mann am Busterminal des Stuttgarter Flughafens kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt haben. Diese Strafe droht ihm nun.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Die Polizei des Reviers Flughafen ermittelt seit Montagnachmittag gegen einen 47-Jährigen. Der Mann soll um 15.45 Uhr am Busterminal des Airports kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt haben, wie die Polizei mitteilt. Streifenbeamte konnten die Flammen löschen. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Für den Mann wird das Ganze Folgen haben. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

 

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„Das ist der Strafrahmen. Die Polizei schreibt eine Strafanzeige, legt diese der Staatsanwaltschaft vor. Über das tatsächliche Strafmaß wird die Justiz entscheiden“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Eine Frau hatte den Mann beim Anzünden der Mülleimer beobachtet. Dank ihrer Hilfe konnte der 47-Jährige schnell ausfindig und vorübergehend festgenommen werden.