Am Amtsgericht Böblingen Schimmel-Streit vor Gericht – „Das haben Sie schon zehnmal gesagt“
Vor dem Amtsgericht Böblingen stritten ein Vermieter und eine Mieterin um Schimmel und Mietschulden. Am Ende fand ein zäher Konflikt ein schlichtes Ende.
Vor dem Amtsgericht Böblingen stritten ein Vermieter und eine Mieterin um Schimmel und Mietschulden. Am Ende fand ein zäher Konflikt ein schlichtes Ende.
Schon zum dritten Mal trafen sich der Vermieter eines Hauses auf der Schönbuchlichtung und seine Mieter vor Gericht. Wie in den beiden anderen Verhandlungen zuvor ging es am Mittwoch um Schimmel in den Wohnungen.