Der alkoholisierte Mann soll sich am Dienstag den jungen Frauen gegenüber penetrant verhalten haben. Ob er deshalb später mit einer Metallstange attackiert wurde, ermittelt die Polizei.

Andreas Hennings 24.06.2026 - 13:44 Uhr

Äußerst auffällig verhalten sich hat am Dienstag gegen 20.40 Uhr nach Angaben der Polizei ein alkoholisierter 28-Jähriger am Arsenalplatz in Ludwigsburg. Demnach soll er auf einer Grünfläche zwischen der Seestraße und dem Arsenalplatz in einem Gebüsch uriniert haben. Anschließend soll er Blickkontakt zu drei auf einer Bank sitzenden Frauen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aufgenommen und mit seinem Penis gewedelt haben. Danach soll er die Hose hochgezogen und die Frauen äußerst penetrant aufgefordert haben, auf ein alkoholisches Getränk mit ihm zu kommen. Dabei soll er sich immer wieder in die Hose und mutmaßlich an sein Glied gefasst haben. Erst, als die Drei um Hilfe riefen, gelang es einem 21-jährigen Zeugen, den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zum Gehen zu bewegen.