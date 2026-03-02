Ein 14-Jähriger wird in Ditzingen von einer Gruppe weiterer Jugendlicher beleidigt. Plötzlich zückt er Pfefferspray und einen Schlagstock. Am Ende Rücken Polizei und Rettungsdienst an.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntagabend am Bahnhof in Ditzingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei geriet ein 14 Jahre alter Jugendlicher gegen 18 Uhr verbal mit einer sechsköpfigen Personengruppe im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren aneinander, nachdem er laut Polizeibericht aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein soll.

 

Streit: Ein Zwölfjähriger wird von einem Schlagstock-Hieb getroffen

Im Verlauf des Streits soll der 14-Jährige seine Kontrahenten mit Pfefferspray attackiert haben. Zudem schlug er aktuellen Ermittlungen zufolge mit einem Schlagstock gegen die Hüfte eines Zwölfjährigen. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen alle Beteiligten im Bereich des Ditzinger Busbahnhofs an. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte den Zwölfjährigen sowie die anderen Beteiligten, die das Pfefferspray eingeatmet hatten, vor Ort medizinisch.

Das Pfefferspray sowie der Schlagstock wurden sichergestellt. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07 11/5 50 49 10 20 oder per E-Mail an bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.