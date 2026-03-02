Ein 14-Jähriger wird in Ditzingen von einer Gruppe weiterer Jugendlicher beleidigt. Plötzlich zückt er Pfefferspray und einen Schlagstock. Am Ende Rücken Polizei und Rettungsdienst an.

Marius Venturini 02.03.2026 - 14:43 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntagabend am Bahnhof in Ditzingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei geriet ein 14 Jahre alter Jugendlicher gegen 18 Uhr verbal mit einer sechsköpfigen Personengruppe im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren aneinander, nachdem er laut Polizeibericht aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein soll.