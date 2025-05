Am Bahnhof in Göppingen

Polizeibeamte wollen am Dienstagabend am Bahnhof in Göppingen einen 27-Jährigen kontrollieren. Die Kontrolle eskaliert schnell. Drei Beamte werden dabei leicht verletzt.

Matthias Kapaun 14.05.2025 - 14:06 Uhr

Ein 27 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend am Bahnhof in Göppingen im Rahmen einer Kontrolle Polizisten angegriffen haben. Dabei seien drei Beamte leicht verletzt worden.