Am Bodensee kommt ein Schwan auf Abwege. Das verletzte Tier braucht die Hilfe der Feuerwehr - und fordert Zugreisenden Geduld ab.

red/dpa 20.01.2026 - 13:46 Uhr

Ein Schwan hat den Zugverkehr am Bodensee kurzzeitig lahmgelegt. Ein Lokführer hatte das verletzt wirkende Tier bei Reichenau (Kreis Konstanz) am Morgen neben den Bahngleisen gesehen, worauf die Bahnstrecke gesperrt und die Feuerwehr informiert wurde. Deren Angaben nach fingen Einsatzkräfte das Tier ein und brachten es in einer Decke aus dem Gleisbereich.