In Wohnwagen eingebrochen – Zeuge spricht Einbrecher an

Ein Unbekannter bricht am Cannstatter Wasen in einen Wohnwagen ein und stiehlt Bargeld. Beim Versuch, in einen weiteren Wohnwagen einzubrechen, wird er von einem Zeugen angesprochen. Der Täter flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 11.10.2024 - 12:03 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagabend in einen Wohnwagen am Cannstatter Wasen eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Beim Versuch, in einen zweiten einzusteigen, wurde er von einem Zeugen angesprochen. Daraufhin flüchtete der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.