Ein 18-Jähriger wollte von Stuttgart in die Türkei und weiter nach Syrien fliegen – offenbar für die Terrororganisation Islamischer Staat. Doch dann klickten die Handschellen.
16.01.2026 - 16:25 Uhr
Eigentlich wollte er sich offenbar zu einem IS-Kämpfer in Syrien ausbilden lassen – doch der Weg endet bereits am Stuttgarter Flughafen. Unter dem Verdacht, für die Terrormiliz Islamischer Staat als Krieger tätig werden zu wollen, ist am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 18-Jähriger festgenommen worden. Das Hessische Landeskriminalamt war ihm bereits auf der Spur. Zuvor war ein 27-Jähriger am Flughafen Hannover beim Ausreiseversuch ins Netz gegangen. Beide stammen aus dem nordhessischen Kassel. Was wollte der Jüngere aber in Stuttgart?