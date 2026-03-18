Reisende am Stuttgarter Flughafen können jetzt vor dem Abflug die beliebten Baden-Württemberg-Sticker kaufen. Wo der Automat genau zu finden ist – und wie viel die „Bäbber“ kosten.

Wer im Urlaub die Augen aufhält, wird die gelben Sticker wohl kaum übersehen: Weltweit finden sich in allen Herren Ländern an Aussichtspunkten oder Strandpromenaden die „Bäbber“, wie sie der Schwabe gerne nennt, mit der Aufschrift „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Auf Mallorca, in Italien oder in New York – Bilder im Netz zeigen, wie weit verbreitet die beliebten Aufkleber sind.

Jetzt geht die baden-württembergische Landesregierung einen neuen Schritt im Rahmen der „The Länd“-Kampagne, um die Sticker noch besser auf der ganzen Welt bekannt zu machen: Seit Anfang dieser Woche können sich Reisende am Stuttgarter Flughafen vor dem Abflug damit eindecken. Bereits vor circa einer Woche wurde ein entsprechender Verkaufsautomat im Terminal 3 im Gatebereich, also nach der Sicherheitskontrolle, aufgestellt, informiert eine Sprecherin des Flughafens. Zu diesem Zeitpunkt war der Automat aber noch verhüllt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann weiht den Automaten ein

Die Auflösung, was sich wohl unter der Hülle verbirgt, folgte Anfang dieser Woche – und gleich haben sich die ersten Passagiere eine Packung Sticker gesichert. In jedem „Päckle“ sind zehn „Bäbber“ enthalten, Kostenpunkt ein Euro – nur Kartenzahlung möglich. „Die Sticker hier am Airport anzubieten ist naheliegend, es hilft dabei, Baden-Württemberg in aller Welt noch bekannter zu machen“, erklärt die Flughafen-Sprecherin.

Eingeweiht wurde der Automat vom noch amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) höchstpersönlich: Bei einem Werbedreh am Montag präsentierte der 77-Jährige den neuen Automaten. „Au, wo hab ich denn meine Sticker vergessen?“, fragt Kretschmann in dem Video, dann erblickt er den Automaten und sagt: „Baden-Württemberg denkt mit. Jetzt kann die Reise losgehen.“ Auf Instagram zählt der Clip bereits mehr als 100.000 Aufrufe.

Landesregierung bittet: Sticker nur dort anbringen, wo es erlaubt ist

Neben positiven Reaktionen („Witzige Idee“) findet sich auch der Hinweis in den Kommentaren, dass das Bekleben fremden Eigentums im öffentlichen Raum zumindest in Deutschland eine Sachbeschädigung oder Ordnungswidrigkeit darstellen kann. Die Flughafen-Sprecherin bringt eher private Klebeziele ins Spiel: „Anbringen kann man sie zum Beispiel auf Koffern, auf Laptops oder Notizbüchern/Ordnern.“

Die Sticker finden sich auf der ganzen Welt – wie hier in New York. Foto: imago/imagebroker

Auch das baden-württembergische Staatsministerium hatte im vergangenen Jahr gegenüber dem „SWR“ auf diesen Kritikpunkt aufmerksam gemacht: „Damit Ausflugsziele und touristische Orte natürlich schön bleiben, empfehlen wir unserer Community, die Sticker in der Hand zu halten und so zu fotografieren“, hieß es. Die Sticker sollten nur an Orten angebracht werden, an welchen dies sinnvoll, vernünftig und erlaubt sei – also vor allem auf privaten Gegenständen.

Die Aufschrift „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ ist aus der Image-Kampagne „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ des Landes Baden-Württemberg von Anfang der 2000er-Jahre entsprungen.