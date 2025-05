Am Freitag ab 18 Uhr in Sindelfingen

Die Salsa-Abende auf dem „Grünen Platz“ in Sindelfingen starten in die Saison. Die passende Musik legt DJ El Diputado alias Richard Pitterle auf.

red 08.05.2025 - 14:57 Uhr

Die Salsa-Abende auf dem „Grünen Platz“ gehen in die nächste Runde: An fünf Terminen von Mai bis September lädt Veranstalter Salvatore Romeo gemeinsam mit DJ El Diputado zum Tanzen zu lateinamerikanischen Klängen ein – zum ersten Mal an diesem Freitag, 10. Mai, ab 18 Uhr an der Ecke Garten-/Mercedesstraße.