Krankenhäuser in Esslingen, Ruit, Kirchheim und Nürtingen sperren am Freitagmittag ihre Haupteingänge. Das sollten Patienten und Besucher über die Aktion wissen.
11.06.2026 - 11:25 Uhr
Wer am Freitag, 12. Juni, zwischen 11 und 13 Uhr in eines der Krankenhäuser im Landkreis Esslingen will, wird vor einer verschlossenen Tür stehen. In Esslingen und Ruit, in Kirchheim und Nürtingen werden die Haupteingänge symbolisch abgesperrt sein. Mit dieser Aktion beteiligen sich das städtische Klinikum Esslingen und die kreiseigenen Medius Kliniken am bundesweiten Protesttag gegen die Sparpläne der Bundesregierung.