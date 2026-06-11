Krankenhäuser in Esslingen, Ruit, Kirchheim und Nürtingen sperren am Freitagmittag ihre Haupteingänge. Das sollten Patienten und Besucher über die Aktion wissen.

Wer am Freitag, 12. Juni, zwischen 11 und 13 Uhr in eines der Krankenhäuser im Landkreis Esslingen will, wird vor einer verschlossenen Tür stehen. In Esslingen und Ruit, in Kirchheim und Nürtingen werden die Haupteingänge symbolisch abgesperrt sein. Mit dieser Aktion beteiligen sich das städtische Klinikum Esslingen und die kreiseigenen Medius Kliniken am bundesweiten Protesttag gegen die Sparpläne der Bundesregierung.

Die Versorgung der Patienten ist „selbstverständlich während dieser Zeit uneingeschränkt gewährleistet“, versichern die Sprecher beider Einrichtungen. Notfälle, geplante Behandlungen und alle notwendigen medizinischen Leistungen finden auch während des Protestzeitraums statt. Niemand wird ausgesperrt: Der Zugang zu den Krankenhäusern ist für Besucher und Patienten jeweils über einen Nebeneingang möglich, es entsteht dadurch aber ein kurzer Umweg.

„Kein Geld. Keine Versorgung“, so lautet das Motto der Protestaktion, die just an jenem Tag stattfindet, an dem der Bundestag erstmals den Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung diskutieren wird. Das sogenannte GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz sieht gravierende finanzielle Einschnitte vor, die bereits im kommenden Jahr wirksam werden sollen. Viele Krankenhäuser sehen durch den Sparkurs die medizinische Versorgung langfristig gefährdet.

Auch die Medius Klinik Nürtingen beteiligt sich an der Protestaktion. Foto: Elke Hauptmann

Kliniken im Kreis Esslingen stehen wirtschaftlich unter Druck

Mit der Aktion wollen die Kliniken im Kreis Esslingen auf ihre generelle Situation aufmerksam machen. „Die Krankenhäuser stehen bereits seit Jahren wirtschaftlich unter Druck. Während die Kosten für Personal, Energie und medizinische Versorgung deutlich steigen, entwickeln sich seit Jahren die Vergütungen nicht im gleichen Maß. Bereits heute schreiben nahezu alle Kliniken Defizite“, informiert die Sprecherin des Klinikum Esslingen, Anja Dietze.

Sie fügt voller Sorge hinzu: „Mit den geplanten gesetzlichen Maßnahmen werden die Kliniken einer enormen zusätzlichen Belastung ausgesetzt. Für das Klinikum Esslingen wird mit einem weiteren Fehlbetrag von sieben Millionen Euro gerechnet.“