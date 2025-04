Am Kappelberg in Fellbach

Nahezu gleichzeitig finden am Sonntag, 27. April, am Kappelberg in Fellbach äußerst ähnlich klingende Events von verschiedenen Veranstaltern statt: „Walk & Talk“ heißt die eine, „Walk of Wine“ die andere am Nachmittag.

Dirk Herrmann 23.04.2025 - 11:00 Uhr

Wo bin ich hier überhaupt, und wenn ja, wie viele? Die Konfusion bei Menschen, die am Sonntag, 27. April, in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) was erleben wollen, dürfte derzeit kaum größer sein. Wo soll ich denn nun eigentlich hin? Dabei klingen beide Events doch fast identisch: „Walk & Talk“ heißt die eine, „Walk of Wine“ die andere. Für beide sind Wanderungen am Kappelberg anberaumt? Und dazwischen liegen gerade mal ein paar Stunden?