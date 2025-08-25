Am Klinikum Ludwigsburg ist die psychologische Betreuung auf die Palliativstation ausgeweitet worden. Die medizinische Kompetenz wird „um eine wichtige menschliche Dimension“ ergänzt.
Der Förderverein Palliativmedizin am RKH Klinikum Ludwigsburg hat einen entscheidenden Beitrag für die Versorgung Schwerkranker geleistet: Dank seiner Finanzierung konnte am Krebszentrum Nord-Württemberg eine fest zugeordnete psychoonkologische Betreuung für die Palliativstation geschaffen werden. Das teilt die RKH mit. Damit wird Patienten mit einer Krebserkrankung und den Angehörigen eine kontinuierliche und qualifizierte psychologische Begleitung angeboten.