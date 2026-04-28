Mit der erfolgreichen Premiere hat der für den Tagflugbetrieb zugelassene Landeplatz nun laut einer Mitteilung der RKH Kliniken offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Künftig können demnach schwere Notfall- und Intensivpatienten wieder per Hubschrauber nach Bietigheim transportiert oder auch von dort verlegt werden. Dies sei ein entscheidender Vorteil insbesondere bei zeitkritischen Erkrankungen und schweren Verletzungen, heißt es in der Mitteilung weiter.