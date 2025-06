Wegen Sanierungsarbeiten kommt es am Abend zu einer Streckensperrung auf der Autobahn 6. So kommen Autofahrer trotzdem an ihr Ziel.

Autofahrer sind gebeten worden, die Autobahn 6 am Donnerstagabend am Kreuz Walldorf großräumig zu umfahren. Ab 19 Uhr werden dort Sanierungsarbeiten an einem Entwässerungsschacht durchgeführt, wie es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH hieß. Betroffen ist die Fahrbahn Richtung Heilbronn. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr soll es dann zu einer dreißigminütigen Vollsperrung kommen.