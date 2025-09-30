Dass die Brandruine Am Kronenhof nach der schrecklichen Tat vom November 2024 verkauft werden soll, war klar. Nun heißt es: Der Abriss kommt, etwas Neues entsteht.
30.09.2025 - 14:28 Uhr
Die Brandruine am Kronenhof soll etwas neuem weichen. Wie der Branchennewsletter „Immobilienbrief Stuttgart“ erfuhr, hat Hausbesitzer Rolf Seufferle, der Vater des im November 2024 durch einen Mieter erschossenen Luca S., das Gebäude, das jener Mieter außerdem niedergebrannt hatte, an einen namentlich nicht genannten Bauträger verkauft. Demnach soll das Gebäude abgerissen werden, „eine Neubebauung mit Eigentumswohnungen und einer Gewerbeeinheit entstehen.“