Trotz knapp verpasstem VfB-Heimsieg am Abend zuvor und Regen leuchteten am Montag viele Gesichter auf dem Weg in die MHP-Arena – im Licht unzähliger Laternen.

Iris Frey 11.11.2024 - 19:26 Uhr

Der Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt glich einem Lichtermeer. Unzählige VfB-Fans waren am Martinstag zum großen Laternenumzug in Richtung Stadion gekommen. Noch bevor es losging, wurden schon die ersten Handys für Fotos gezückt. Die Maskottchen waren da: Carlotta vom Mercedes-Benz-Museum, das Fritzle vom VfB und Luftikus von der Elternzeitschrift „Luftballon“. Eltern fotografierten ihre Kinder und freuten sich mit ihnen an den Figuren.