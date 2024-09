Zwei Jugendliche werden von unbekannten Männern in einer Stadtbahn dazu aufgefordert, an der Haltestelle Pragsattel auszusteigen. Dort attackieren die Unbekannten die beiden und rauben sie aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagtagmittag im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Pragsattel in Stuttgart-Nord zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, stiegen die beiden Jugendlichen um die Mittagszeit an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelma in die U13 ein. Dabei folgten ihnen die unbekannten Täter und forderten sie auf, an der Haltestelle Pragsattel auszusteigen.

Auf der dortigen Brücke verlangten die Täter Bargeld und drohten mit Schlägen. Nachdem die Jugendlichen die 40 Euro an die Täter übergeben hatten, schlugen und traten die Unbekannten die beiden Jugendlichen und entrissen ihnen ihre Geldbeutel bevor sie flüchteten.

Polizei sucht Zeugen der Tat

Die Geschädigten beschreiben die mutmaßlichen Täter wie folgt: Einer der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine dünne Statur und lockige braune Haare mit kurz rasierten Seiten. Er trägt einen Kinn- und Oberlippenbart, ein Tattoo auf der rechten Hand und hat unreine Haut. Zum Tatzeitpunkt trug er einen weißen Trainingsanzug, eine weiße Mütze, weiße Schuhe und eine schwarze Bauchtasche.

Sein Komplize ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine dünne Statur und ebenfalls lockige braune Haare. Er trug eine grüne Mütze, einen grauen Pullover, eine braun-grüne Hose und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.