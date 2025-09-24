Trotz Rekordinvestitionen in saubere Energie: Die Welt droht, das selbstgesteckte Klimaziel von Paris zu reißen. Welche Länder jetzt unter besonderem Druck stehen.
24.09.2025 - 21:04 Uhr
New York - UN-Generalsekretär António Guterres sieht im Kampf gegen die Klimakrise auch positive Entwicklungen – etwa bei der Energiewende. "Wir stehen am Beginn einer neuen Energie-Ära", sagte Guterres bei einem Treffen am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. "Wir müssen diesen günstigen Zeitpunkt nutzen."