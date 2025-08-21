Bei der Feier am kommenden Samstag, 23. August, in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kann man nicht nur ins Wasser, sondern auch in die Geschichte des Sportbades eintauchen.

Das Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim feiert am Samstag, 23. August, sein 50-jähriges Bestehen – mit Wasseraction, Cocktails, Snacks und Musik. Von 14 bis 23 Uhr verwandelt sich das Sportbad in eine Feierzone für Menschen ab 14 Jahren. Das teilt der Badbetreiber Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim mit. „Wir haben uns wahnsinnig Mühe gegeben und viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt“, so Bad-Leiterin Adrienne Lugasi.

Das Programm soll Sommergefühle aufkommen lassen: Von 14 bis 19 Uhr gibt es Spaß im Wasser mit Spielgeräten und Animation durch das Mitarbeiter-Team, ab 14 Uhr können Besucher sich mit Cocktails und Drinks mit und ohne Alkohol vom Barmann Harald Roth mit seinem Team der Cocktailbar Meschugge erfrischen. Von 15 Uhr an steht ein Paella-Stand bereit, von 16 bis 20 Uhr folgt ein Burger-Foodtruck. Von 19 Uhr bis zum Ende um 23 Uhr legt DJ K-Flip auf.

Der Eintritt kostet ermäßigt 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Einlass ist ab 14 Uhr. Willkommen sind Gäste im Schwimmdress ebenso wie Besucher im Sommeroutfit. „Hauptsache, die Beachlaune stimmt“, heißt es in der Ankündigung.

Vom Vorzeigebad zur festen Institution

Eröffnet im August 1975, war das Bad ein Meilenstein für Kornwestheim. Statt auf ein Freibad, setzte man auf ein Hallenbad – ausgestattet mit vier Schwimmbecken, Massagedüsen, Fitnessbereich und Kinderspielraum. Der Entwurf stammt vom Kornwestheimer Architekt Fritz Jaeger, die Baukosten beliefen sich auf rund 8,3 Millionen D-Mark.

Schon im 13-tägigen Probebetrieb nutzten 40 000 Menschen den kostenlosen Eintritt. Das Bad erhielt bereits zum Start vom Deutschen Schwimmverband das Prädikat „sportgerecht“.

700 Quadratmeter Wasserfläche

Das Sportbad ist eine moderne, leistungsfähige Schwimm- und Trainingsstätte mit rund 700 Quadratmetern Wasserfläche. Freizeitsportler finden ebenso ideale Bedingungen wie Vereins- und Leistungsschwimmer. Herzstück ist das 25-Meter-Sportbecken mit sechs Bahnen. Die Sprunganlage für Sprünge aus bis zu fünf Metern Höhe wird für Training und Wettbewerbe im Wasserspringen genutzt. Es werden mehrere Wassersportarten ausgeübt. Ergänzend gibt es Kurse wie Aquafitness, Baby- und Kinderschwimmen sowie Angebote für Schwangere.