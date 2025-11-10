Die Veranstaltungen und Angebote beim Schiller-Sonntag in Marbach (Kreis Ludwigsburg) reichten von wertvollen Literatur-Dokumenten bis zur Disco vor dem Rathaus.
Es war Schiller-Sonntag in Marbach, und für jeden war etwas geboten. Trotz Nieselwetter bevölkerten Scharen von Kultur-Interessierten, Wissbegierigen und Neugierigen die Schillerhöhe mit ihren Museen und Archiven. Und in der Fußgängerzone lockte der verkaufsoffene Sonntag zusätzliche Besucher an. Das breite Angebot, vom Schiller-Dokument bis zur Schiller-Schokolade, konnte sich sehen lassen. Und Bürgermeister Jan Trost äußerte sich zufrieden: „Es ist schön zu sehen, dass sich in der Stadt was tut.“