Sandra Lesacher 15.08.2024 - 16:06 Uhr

Bingo: Am Sonntag ist ein Bietigheimer in der norddeutschen TV-Show „Bingo!“ zu sehen. Sie wird von 17 Uhr an im NDR ausgestrahlt. Obwohl man in Baden-Württemberg keine Bingo-Lose kaufen kann, spielt Reiner, 68 Jahre alt, seit Jahren bei der Umweltlotterie mit und lässt sich regelmäßig Lose nach Bietigheim schicken. Nun ist der frühere Bergmann Kandidat in der Show.