Ingrid Sachsenmaier 26.03.2025 - 11:28 Uhr

Auf die Katholiken in der Diözese Rottenburg-Stuttgart wartet nach der Bundestagswahl bereits die nächste Wahl. An diesem Sonntag, 30. März, werden in ihren Kirchengemeinden neue Leitungsgremien gewählt. Prinzipiell handelt es sich um eine Briefwahl, aber man kann seine Stimme auch in begrenzten Zeitfenstern direkt im Wahllokal, meist sind es Gemeindezentren oder Pfarrhäuser, abgeben. Im Rems-Murr-Kreis gibt es 27 katholische Kirchengemeinden mit knapp 77 000 Katholiken, wahlberechtigt sind rund 67 000. Im Rems-Murr-Kreis gibt es außerdem sieben Gemeinden für Katholiken mit anderer Muttersprache. Die letzten Kirchengemeinderatswahlen fanden 2020, mitten in der Pandemie, statt.