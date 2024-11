Am Martinstag lockt bunter Lichterschein Groß und Klein zu einem besonderen Spaziergang mit Musik, Maskottchen und buntem Programm.

Iris Frey 06.11.2024 - 10:39 Uhr

Der hilfsbereite heilige Martin wird am Montag, 11. November, mit vielerlei Umzügen und Feiern geehrt. Zur großen stimmungsvollen Veranstaltung in Bad Cannstatt laden das Mercedes-Benz-Museum mit dem VfB Stuttgart, dem Fritzle-Club, der Elternzeitung „Luftballon“ und dem Radiosender Die Neue 107.7 ein. Am Hügel des Mercedes-Benz-Museums geht es um 17 Uhr los. „Wir freuen uns auf dieses stimmungsvolle Event für Kinder und ihre Familien. Im vergangenen Jahr hat der größte Laternenumzug der ganzen Region mit 8000 Teilnehmern Maßstäbe gesetzt. An diesen Erfolg wollen wir 2024 mit einem attraktiven Programm anknüpfen“, erklärt Bettina Haussmann, Leiterin des Mercedes-Benz-Museums. Um 17.30 Uhr ziehen die Familien vom Hügel des Museums, begleitet von den Klängen des Musikvereins Bad Cannstatt, los. Angeführt wird der Zug von den Lichtfiguren der Künstlergruppe Dundu – The Giants of Light, dem Maskottchen Carlotta, Fritzle und Luftikus und einem Nachbau des Benz-Patent-Motorwagens von 1886.