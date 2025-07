Am Stadtpalais in Stuttgart

Bei einer Auseinandersetzung am Stadtpalais wird ein 45-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise – und sucht dringend Zeugen.

cpa 04.07.2025 - 13:40 Uhr

Auseinandersetzung am Stadtpalais: Ein 45 Jahre alter Mann hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag an der Konrad-Adenauer-Straße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Demnach befand sich der Mann gegen 21.20 Uhr am Stadtpalais, als er mit einem 46-Jährigen in eine verbale Auseinandersetzung geriet, die handgreiflich wurde.