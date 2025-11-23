Am Sonntag ist ein Erinnerungsbaum für Sternenkinder am Fernsehturm aufgestellt worden. Betroffene Eltern sind eingeladen, mit Baumschmuck ihrer verstorbenen Kinder zu gedenken.
23.11.2025 - 15:53 Uhr
Am heutigen Totensonntag hat eine besondere Weihnachtsbaum-Aktion auf der Waldau in Degerloch stattgefunden: Ein Erinnerungsbaum für Sternenkinder wurde direkt unter dem Stuttgarter Fernsehturm aufgestellt. Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz nach der Geburt sterben.