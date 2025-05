Ein 19-Jähriger will einem schlafenden Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof das Smartphone stehlen. Dieser wacht allerdings auf.

Matthias Kapaun 06.05.2025 - 10:20 Uhr

Zwei 19 und 20 Jahre alte mutmaßliche Taschendiebe haben am frühen Sonntagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof ihr Unwesen getrieben. In zwei Fällen versuchten sie, schlafenden Reisenden ihr Smartphone zu stehen. In einem Fall gelang dies zunächst, in einem weiteren Fall verfolgte das Opfer den Täter. Beide Verdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.