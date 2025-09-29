Am Tag der Deutschen Einheit protestieren Hunderte Friedensinitiativen gemeinsam gegen Aufrüstung, Wehrpflicht und Kriegspolitik – ein starkes Zeichen für den Frieden.
29.09.2025 - 13:34 Uhr
Ein breites Bündnis aus Friedensinitiativen und -organisationen ruft zu zwei großen Friedensdemonstrationen am 3. Oktober in Berlin und Stuttgart auf. Das Motto lautet „Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!“ Diese Veranstalter fordern Gespräche für ein schnelles Ende der Kriege in Europa. Zur erwarteten Teilnehmerzahl wollten sie sich nicht äußern, sie hoffen, dass „sehr, sehr, sehr viele kommen“.