Am Valentinstag findet in der evangelischen Kirche in Flacht ein besonderer Abendgottesdienst statt. Eingeladen sind alle, „die jemanden lieb haben“, erklärt Pfarrerin Lena Warren.

Zum Valentinstag-Gottesdienst lädt Pfarrerin Lena Warren am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr in die evangelische Laurentiuskirche Flacht ein. Überschrieben ist der Abend mit „Wir feiern die Liebe“.

Frau Warren, wie sind sie auf die Idee zum Gottesdienst für Verliebte gekommen?

Ich kannte das schon aus umliegenden Gemeinden und im vergangenen Jahr haben wir das dann das erste Mal in Flacht umgesetzt. Die Idee dahinter ist, die Menschen aus einem anderen Anlass einmal in die Kirche einzuladen und wir können noch einen weiteren Abendgottesdienst anbieten. Manche finden den Anlass besonders schön, bei anderen passt einfach der übliche Gottesdiensttermin am Sonntagmorgen nicht.

Was steckt hinter dem Motto?

Für uns Christen ist die Liebe ja ganz wichtig. Der Valentinstag ist ein Anlass, an dem wir sie feiern können. Das ganze Motto lautet: „Wir feiern die Liebe. Gottesdienst für alle, die jemanden lieb haben.“ In den USA zum Beispiel bedenkt man am 14. Februar nicht nur den Partner oder die Liebste, sondern einfach Menschen, die einem am Herzen liegen. Deshalb wollen wir mit dem Gottesdienst gezielt alle ansprechend, die einem besondern Menschen zeigen wollen, wie lieb sie ihn haben. Das können Paare, Familien oder auch Freunde sein.

Wie unterscheidet sich dieser Gottesdienst von anderen?

Er ist eher kurz und wird nur etwa 40 Minuten dauern. Es gibt klassische Elementen wie Gebete und eine kurzen Ansprache. Besonders ist die Segnung. Das ist immer so ein schöner Moment. Oft halten die Menschen, die zusammen gekommen sind, sich an der Hand. Und dann lege ich meine darauf und segne sie. Zudem begleitet mein Mann den Abend auf der Gitarre. Der Gottesdienst wird also auch von zwei Menschen gestaltet, die sich lieben.

Gottesdienst am Valentinstag

Wo

Laurentiuskirche Flacht. Beginn ist um 19 Uhr.

Danach

Nach dem Gottesdienst wird gemeinsam im Projektehaus Flacht (Friedhofstraße 11) beim dortigen Kneipenabend angestoßen.